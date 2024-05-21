واشنطن تكشف سبب رفضها التعاون مع إيران في حادثة طائرة رئيسي

كشفت الولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين، عن السبب وراء عدم تعاونها مع إيران في حادثة تحطم طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له.

وقالت واشنطن إنها لم تتمكن، لـ "أسباب لوجستية إلى حد كبير"، من تلبية طلب إيراني نادر للمساعدة في حادثة تحطم مروحية رئيسي، فيما قدمت واشنطن تعازيها.

وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن هذا الطلب النادر من إيران، التي تعتبر الولايات المتحدة وإسرائيل خصمين رئيسيين لها، في مؤتمر صحفي.

وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر: "لقد طلبت منا الحكومة الإيرانية المساعدة. وأوضحنا لهم أننا سنقدم المساعدة، وهو ما نفعله رداً على أي طلب من حكومة أجنبية في هذا النوع من المواقف".

وأضاف ميلر دون الخوض في تفاصيل: "في نهاية المطاف، ولأسباب لوجستية إلى حد كبير، لم نتمكن من تقديم تلك المساعدة".

وقال المتحدث إن وفاة رئيسي لم تغير الموقف الأمريكي الأساسي تجاه إيران.