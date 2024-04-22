أمريكا تبدأ مناقشة انسحاب قواتها من النيجر

أعلن البنتاغون، الإثنين، أن الولايات المتحدة بدأت بإجراء مناقشات مع النيجر بشأن سحب أكثر من ألف جندي أمريكي من البلاد، التي تعد قاعدة رئيسة لعمليات مكافحة الإرهاب الإقليمية وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وكان المجلس العسكري في النيجر الذي يحكم منذ إطاحته برئيس البلاد العام الماضي، قد قال في آذار/مارس الماضي إنه ألغى اتفاق التعاون العسكري مع واشنطن التي وافقت على سحب قواتها الأسبوع الماضي، ووعدت بإرسال وفد إلى نيامي في غضون أيام.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر للصحافيين: "في استطاعتنا أن نؤكد بدء المناقشات بين الولايات المتحدة والنيجر بشأن انسحاب منظم للقوات الأمريكية من البلاد".