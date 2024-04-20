مسؤول أوكراني: روسيا غيّرت تكتيكاتها في استهداف قطاع الطاقة

كشف مستشار رئيس الوزراء الأوكراني، يوري بويكو، عن "سر نجاح" ضربات القوات المسلحة الروسية على قطاع الطاقة، مبيناً أن "القوات الروسية غيّرت تكتيكاتها".

وقال بويكو، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن "العدو هذه المرة غيّر تكتيكاته الهجومية، ولم يرسل صاروخاً واحداً أو مسيرةً واحدة على هدف واحد، بل 10-15 صاروخاً في المرة الواحدة، في محاولة لقراءة أنظمة الدفاع الجوي لدينا".

ووفقاً لبويكو، فإن "أنظمة الدفاع الجوي غير قادرة على ضمان تدمير الأهداف بنسبة 100%، حيث تتراوح الكفاءة من 60% إلى 80%".