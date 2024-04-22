سول: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه ساحلها الشرقي

قال الجيش في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا صوب البحر قبالة ساحلها الشرقي.

وقالت الحكومة اليابانية في تحذير، اليوم الاثنين، إن كوريا الشمالية أطلقت ما يمكن أن يكون صاروخا باليستيا، في تأكيد للإعلان الصادر عن كوريا الجنوبية، وفقا لوكالة رويترز.