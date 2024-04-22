سول: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه ساحلها الشرقي
قال الجيش في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا صوب البحر قبالة ساحلها الشرقي.
وقالت الحكومة اليابانية في تحذير، اليوم الاثنين، إن كوريا الشمالية أطلقت ما يمكن أن يكون صاروخا باليستيا، في تأكيد للإعلان الصادر عن كوريا الجنوبية، وفقا لوكالة رويترز.
وتخضع بيونغ يانغ لمجموعة عقوبات دولية منذ تجربتها النووية الثانية عام 2009، لكنها واصلت تطوير برامجها النووية وبرامج الأسلحة.
وهذا العام، أعلنت كوريا الشمالية المسلحة نوويا، أن كوريا الجنوبية هي "العدو الرئيس" لها، وقد تخلّت عن الوكالات المخصصة لإعادة التوحيد والتواصل، وهددت بالحرب في حال أيّ انتهاك لأراضيها.