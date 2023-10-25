موقف بايدن من إسرائيل يغضب الناخبين العرب والمسلمين

يوجِّه عربٌ ومسلمون أمريكيون وحلفاء لهم انتقادات حادة للرئيس الأمريكي جو بايدن في ما يتعلق بموقفه من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، ويطالبونه ببذل المزيد من الجهد لمنع أزمة إنسانية أكبر في قطاع غزة، وإلا سيخاطر بخسارة تأييدهم في انتخابات الرئاسة لعام 2024.

وقال أكاديميون ونشطاء وشخصيات بارزة في المجتمع، إن العديد من العرب الأمريكيين يشعرون بالاستياء من أن بايدن لم يضغط من أجل إعلان أي هدنة إنسانية رغم مقتل فلسطينيين وهم يفرون من القصف والضربات الجوية الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة.

ومن شأن تنامي هذا الاستياء أن يؤثر على مساعي بايدن الديمقراطي لإعادة انتخابه رئيسًا، وتظهر استطلاعات رأي أنه سيتنافس مجددًا على المنصب مع المرشح الجمهوري الأبرز دونالد ترامب.

وفي ولايات احتدمت فيها المنافسة، مثل: ميشيغان، أسهمت أصوات العرب الأمريكيين بنحو خمسة في المئة، وفي بنسلفانيا وأوهايو بما بين 1.7 إلى 2 في المئة، وفقًا لما ذكره رئيس المعهد العربي الأمريكي جيمس زغبي.

ويقول نشطاء إن العرب والمسلمين الأمريكيين لن يصوتوا على الأرجح لدعم ترامب، لكنهم قد يحجمون أيضًا عن التصويت لبايدن.

وبينما ندد عرب أمريكيون بهجمات حماس على إسرائيل في السابع من الشهر الجاري، قالوا أيضًا إن رد إسرائيل غير متناسب نهائيًّا، وإن بايدن أخفق في التنديد بالقصف؛ ما دفع الكثيرين للتشكيك في التزامه بوعده لانتهاج سياسة خارجية "محورها حقوق الإنسان".