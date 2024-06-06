حريق بمصفاة نفط روسية إثر هجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية (فيديو)

أدى هجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية، الخميس، إلى اندلاع حريق في مصفاة لتكرير النفط في جنوب روسيا، ما أجبرها على وقف عملياتها، وفق ما أفاد حاكم إقليمي روسي.

وهرع العشرات من رجال الطوارئ لإخماد النيران في مصفاة "نوفوشاختينسك" في منطقة "روستوف أون دون" دون وقوع إصابات، وفق الحاكم فاسيلي غولوبيف.

وكتب غولوبيف على تلغرام: "بعد غارة بطائرة مسيّرة، اندلع حريق في مصفاة نوفوشاختينسك".

أضاف أن "العمل توقف بسبب الهجمات المتكررة، حيث تم سحب العاملين إلى مسافة آمنة".