صحيفة: مدينة "أفدييفكا" سبب الخلاف بين زيلينسكي وزالوجني

نقلت صحيفة "بيلد" الألمانية، الخميس، عن مصادر خاصة قولها، إن القائد العام للجيش الأوكراني فاليري زالوجني أراد سحب القوات من مدينة أفدييفكا الأوكرانية قبل عدة أسابيع، لكن الرئيس فولوديمير زيلينسكي لم يوافق على ذلك؛ ما حدا به إلى عرض الاستقالة على زالوجني.

وأعرب زالوجني عن أمله في أن يؤدي انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من أفدييفكا إلى "تعزيز الجبهة" وتسهيل الدفاع وتخفيف الخسائر.

وأكدت مصادر الصحيفة أن زيلينسكي حاول بالفعل إقالة زالوجني، لافتة أن العديد من الجنرالات الأوكرانيين يعارضون تعيين الجنرال ألكسندر سيرسكي في منصب القيادة؛ لأن القائد الأعلى الحالي أكثر إنسانية وشعبية بين القوات.

وتقع أفدييفكا على بُعد حوالي 10 كم شمال غرب دونيتسك.

وبحلول مطلع عام 2022، كان يعيش هناك 31.7 ألف شخص، وفي ربيع عام 2023، دعت الإدارة التي تسيطر عليها كييف السكان إلى مغادرة المدينة.

وكتبت صحيفة "إيكونوميست" أنه بحلول أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، كانت القوات الروسية تشن "هجمات متواصلة" باتجاه أفدييفكا، فيم أفادت وزارة الدفاع الروسية بتحسن مواقع قواتها في هذا الاتجاه.