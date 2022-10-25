"لن انخدع مجددا".. غانتس: لن نوصي بلابيد لتشكيل الحكومة الجديدة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي وزعيم "معسكر الدولة" بيني غانتس الذي يضم تحالفًا من ثلاث شخصيات إسرائيلية، أنه لن يوصي بتكليف رئيس الوزراء الحالي يائير لابيد، لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة بعد انتخابات الكنيست الإسرائيلية التي ستنطلق مطلع الشهر المقبل.

وقال غانتس إنه "يرى نفسه كمرشح لرئاسة الوزراء في إسرائيل في الحكومة المقبلة"، مضيفًا أنه "لن ينخدع مرة أخرى، ويوصي بلابيد لرئاسة الوزراء بعد الانتخابات"، وفق ما ذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وحول دعم الأحزاب العربية لأي ائتلاف حكومي مقبل في إسرائيل، قال غانتس "لن نعتمد عليهم، لكننا سنكون سعداء بالتعاون معهم في ائتلاف".

وفي سياق متصل، هاجم غانتس رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو، متهمًا إياه بـ"أخذ حزب الليكود رهينة"، مضيفًا أن "نتنياهو استنفد كل رصيده السياسي وأن ما يقوم به هو لخدمة نفسه ومصالحه فقط".

ومع إعلان غانتس عدم نيته التوصية بتكليف لابيد لرئاسة الحكومة الإسرائيلية المقبلة، فإن فرص حصول الأخير على التكليف تكاد تكون مستحيلة.

وأظهر استطلاع جديد نشرته القنوات العبرية، عدم وجود تغيير بين الكتل، بالمقارنة مع الاستطلاعات السابقة، إذ تحافظ كتلة نتنياهو على قوتها بـ 60 مقعدًا، بينما لا تزال كتلة اليسار تحافظ على 56 مقعدًا.

ووفق استطلاع الرأي الذي نشرته القناة الـ"12" العبرية، فإن "حزب الليكود يزداد قوة على حساب الصهيونية الدينية، إذ وصل إلى 32 مقعدًا".

وحافظ حزب "هناك مستقبل" على قوته بـ 24 مقعدًا، ومعسكر الدولة بقيادة غانتس يقوى بمقعدين مقارنة بالاستطلاع السابق، والحزب الصهيوني الديني يضعف بمقعد واحد، إذ حصل على 13 مقعدًا.

وبقي الحزبان المتشددان، شاس، ويهودا التوراة، على حالهما إذ حصلا على 8 و7 مقاعد في استطلاعات الرأي.