بعد قمة طال انتظارها.. بايدن يصف شي بـ"الدكتاتور"

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه لم يغير وجهة نظره بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ دكتاتور في الواقع، وهو تصريح من المرجح أن يلقى صدى في بكين بعد قمة مباشرة بين الزعيمين إثر أشهر من التحضيرات.

وعقد بايدن مؤتمرًا صحفيًّا بمفرده بعد محادثاته مع شي التي استمرت أربع ساعات.

وفي نهاية المؤتمر الصحفي، سُئل عن ما إذا كان لا يزال يرى أن شي دكتاتور، وهو ما سبق أن قاله في يونيو.

ورد بايدن "انظر، إنه كذلك. إنه دكتاتور بمعنى إنه رجل يدير دولة تقوم على حكومة بشكل مختلف تمامًا عن نظامنا".

ولم يصدر على الفور رد فعل من الوفد الصيني الذي جاء إلى الولايات المتحدة لحضور قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي في سان فرانسيسكو. ونظم المئات من منتقدي بكين مَسيرة في وسط المدينة مرددين "التبت حرة" و"هونج كونج حرة".

وعندما صدرت تصريحات مماثلة عن بايدن في يونيو، وصفتها الصين بأنها سخيفة واستفزازية. لكن الخلاف لم يمنع الجانبين من إجراء محادثات موسعة تهدف إلى تعزيز العلاقات المتوترة.