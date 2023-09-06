انقلابات أفريقيا.. هل تنتهز تركيا فرصة تأرجح النفوذ الفرنسي بمنطقة الساحل؟

قال موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، إن المسؤولين الأتراك يراقبون عن كثب التطورات المتسارعة والاضطرابات السياسية التي تشهدها القارة الأفريقية بسبب الانقلابات العسكرية.

وأشار الموقع في تقرير نشره الثلاثاء، إلى أن الحرس الجدد في الدول التي شهدت انقلابات استغلوا المشاعر المعادية لفرنسا من أجل إحكام قبضتهم على الحكم وكسب التأييد الشعبي.

وأوضح أن تركيا عملت على توظيف الخطاب المعادي بشكل استراتيجي ليخدم مصالحها في القارة الأفريقية، إذ قدمت نفسها على أنها أمة ذات ماضٍ نظيف في تعاملاتها مع أفريقيا وليس كحال فرنسا.

وخلافا للمعتقد السائد، لطالما أرادت تركيا أن تؤسس لعلاقات أوثق مع أفريقيا التي تمتلك بها قواعد عسكرية في ليبيا والصومال، كما تقدم التدريب العسكري لدول أفريقية أخرى، بحسب الموقع.