روسيا: القدرات النووية للصين "حق سيادي"

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن بناء الإمكانات النووية الصينية لا يثير قلق روسيا، وقال إنه حق سيادي لدولة "تواجه تحديات أمنية خطيرة".

وفي مؤتمر صحفي ردًا على سؤال حول مخاوف الكرملين بشأن التعزيز النشط للصين للأسلحة النووية من 290 إلى 500 رأس نووي خلال السنوات الأخيرة، أضاف بيسكوف: "لا، هذا لا يثير قلقنا؛ لدينا علاقة شراكة إستراتيجية متقدمة. لدينا المرحلة الأكثر تقدما من الحوار السياسي والتفاعل الاقتصادي".

وتابع المتحدث باسم الكرملين: "الصين، التي تواجه تحديات خطيرة للغاية بالنسبة لها هذا هو الحق السيادي المطلق لهذا البلد".