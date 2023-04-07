إسرائيل.. تحويل الرحلات المدنية من مطار بن غوريون بسبب الأعمال القتالية

وشنت المقاتلات الإسرائيلية، فجر الجمعة، غارات على مختلف أنحاء قطاع غزة، حيث استهدفت مواقع عسكرية تابعة لحماس، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي في توضيح أولي لمسار عملية "اليد القوية"، التي أطلقها ضد قطاع غزة.

كما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، باعتراض نحو 20 صاروخًا استهدفت سديروت ومستوطنات أخرى جنوبي إسرائيل.