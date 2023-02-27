بعد دعوته لدستور جديد.. إيران تشدد القيود على المعارض مير حسين موسوي

ذكرت تقارير إيرانية، اليوم الاثنين، أن السلطات شددت القيود المفروضة على المعارض البارز مير حسين موسوي، بعد دعوته إلى صياغة دستور جديد للبلاد.

وكشف موقع "كلمة" الإخباري المقرب من الزعيم الإصلاحي البارز عن قيام السلطات الأمنية بتشديد القيود على موسوي وزوجته زهراء رهنورد اللذين يقبعان تحت الإقامة الجبرية منذ عام 2011 في العاصمة طهران.

وذكر الموقع نقلًا عن مصادره أنه تم تطبيق القيود الإضافية بشكل مفاجئ منذ ظهر أمس الأحد.

ولم يقدم الموقع مزيدًا من التوضيح حول تفاصيل هذه القيود، التي تم تنفيذها في العام الثالث عشر من الإقامة الجبرية، لكنه رجح أن تكون بسبب المواقف الأخيرة للزعيم الإصلاحي موسوي وزوجته رهنورد فيما يتعلق بالاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت منتصف أيلول/سبتمبر الماضي.