"الشاباك" يحذر من تدهور الأوضاع في الضفة الغربية جراء عنف المستوطنين

حذَّر جهاز الأمن العام “الشاباك” في إسرائيل، الحكومة من اندلاع أعمال عنف في الضفة الغربية، جراء تزايد عنف المستوطنين والاشتباكات مع الفلسطينيين على خلفية الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن رئيس الشاباك، رونين بار، حذَّر كابينت الحرب والحكومة الأوسع ومؤسسة الدفاع بشأن المسألة، في الوقت الذي حذَّرت فيه كذلك الولايات المتحدة وفرنسا من أن الوضع في الضفة الغربية وصل إلى نقطة غليان.

ونقلت القناة عن مصادر إسرائيلية قولها: "إنه من المرجح أن تؤدي هذه الأحداث إلى إشتعال في المنطقة" والإضرار بالمجهود الحربي ضد حماس.