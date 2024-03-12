قانون "المساعدة على الموت" يثير جدلا حادا في فرنسا

تشهد الأوساط الفرنسية انقساما حادا حول مشروع قانون "القتل الرحيم"، الذي ستناقشه الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي) في 27 مايو/أيار المقبل.

وذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، أن هناك انقساما كبيرا بين الأطباء والمؤسسات الصحية الفرنسية بخصوص مشروع القانون الذي كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن بعض عناوينه الاثنين.

وينظم مشروع القانون قضية "المساعدة على الموت"، في حالة الإصابة بمرض غير قابل للعلاج، حسب ما تؤكده التحليلات الطبية اللازمة.

ووفقا لـ"لوباريزيان"، فإن مؤسسات طبية ومعالجين مرتبطين بمرضى "في نهاية حياتهم" عبّروا عن سخطهم تجاه مشروع القانون، معتبرين أن ماكرون يتبنى منظومة جديدة بعيدة عن احتياجات المرضى، وتتجاهل واقع عمل المساعدين الصحيين، وتؤثر بشكل سلبي مباشر في المنظومة الصحية في البلاد.