توسعة "طريق سريع" تتسبب في مواجهات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين (صور)

اندلعت صدامات بين الشرطة الفرنسية ونشطاء ملثمين خلال احتجاج ضد مشروع توسيع طريق سريع في جنوب البلاد السبت، ما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص، بعد محاولة نشطاء بيئيين ويساريين وقف المشروع الذي يقول خبراء إنه سيدمر أراضي رطبة وزراعية وأشجارا ومصادر مياه جوفية.

ووفق ما نقلت "فرانس برس"، عن مسؤولين محليين، فقد تجاهل آلاف المتظاهرين الحظر المفروض على الاحتجاجات في موقع الطريق السريع بين كاستر وتولوز في الجنوب الغربي.

وقالت السلطات الإقليمية إن شرطيا أصيب بزجاجة حارقة، كما أصيب في الصدامات عناصر من الدرك ومتظاهرين.