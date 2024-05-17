بمقاتلات الجيل الخامس.. روسيا تكثف هجماتها على أوكرانيا
استخدمت روسيا مقاتلات الجيل الخامس من طراز "Su-57" في تكثيف هجماتها على أوكرانيا.
وشنت مقاتلات الجيل الخامس، من الـ15 من شهر نيسان/أبريل الماضي إلى الـ15 من شهر أيار/مايو الجاري، أكثر من 6 ضربات بصواريخ "كروز"، بحسب ما نقلته مجلة "Military Watch"، عن مصادر أوكرانية.
وأشارت المجلة إلى ما جاء في تقرير صدر، في أواخر شهر شباط/فبراير الماضي، بشأن تنفيذ مقاتلة "Su-57" ضربة ضد أهداف أوكرانية في منطقة لوغانسك، باستخدام صاروخ كروز "Kh-59MK2"، الذي لا تستطيع أجهزة الرادار كشفه في معظم العمليات.
وصممت فئة صواريخ "Kh-59MK2"، لتكون بمثابة التسليح الأساس للمقاتلة الروسية من الجيل الخامس، حيثُ عملت شركات الدفاع في روسيا على تحسين الصاروخ، لتحييد الأهداف الصغيرة المحصنة على مدى طويل يصل إلى 300 كيلومتر.
ويستخدم الصاروخ رأسًا حربيًا يزن 320 كغم، ولكن يمكن أيضًا تجهيزه برأس حربي أصغر حجمًا مصمم للتأثير على أهداف في مساحات أوسع، وتتميز فئة الصواريخ الجديدة بزعانف قصيرة، ويمكن حملها في حجرات الأسلحة الداخلية للطائرة.
وأكدت المجلة أن مقاتلات "Su-57" رافقتها عادةً مقاتلات "Su-35" في مهامها الهجومية، وتشير تقارير إلى وجود 22 طائرة من طراز "Su-57" في الخدمة حاليًا مع الجيش الروسي.
وتسلمت القوات الجوية الروسية 12 مقاتلة من هذا الطراز في العام 2023، بعد أن كانت القوات تملك 6 في العام 2022، ويتوقع أن ترتفع عمليات التسليم لعام 2024 إلى أكثر من 20 طائرة، بهدف تشكيل 3 أفواج كاملة في عام 2027.
ورجحت المجلة أن معدلات التسليم تلك، ستجعل حجم إنتاج "Su-57" أكبر بكثير من أي فئة مقاتلة روسية، على الرغم من أنها ستظل أقل بكثير من الطراز الصيني "J-20"، الذي يزيد على 100، والطائرة الأمريكية "F-35" بأكثر من 130 طائرة.
وانتشرت تقارير بشأن الأدوار، التي أوكلت لمقاتلة الجيل الخامس خلال الحرب الروسية الأوكرانية، منذ الإعلان للمرة الأولى عن مشاركة "Su-57" في الحرب في شهر آذار/مارس من العام 2022.
وأشارت وزارة الدفاع البريطانية، في شهر كانون الثاني/يناير 2023، إلى أن مقاتلات "Su-57" كانت تطلق صواريخ "جو-أرض" طويلة المدى، أو "جو-جو" على أوكرانيا.