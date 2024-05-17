بمقاتلات الجيل الخامس.. روسيا تكثف هجماتها على أوكرانيا

وتسلمت القوات الجوية الروسية 12 مقاتلة من هذا الطراز في العام 2023، بعد أن كانت القوات تملك 6 في العام 2022، ويتوقع أن ترتفع عمليات التسليم لعام 2024 إلى أكثر من 20 طائرة، بهدف تشكيل 3 أفواج كاملة في عام 2027.

ورجحت المجلة أن معدلات التسليم تلك، ستجعل حجم إنتاج "Su-57" أكبر بكثير من أي فئة مقاتلة روسية، على الرغم من أنها ستظل أقل بكثير من الطراز الصيني "J-20"، الذي يزيد على 100، والطائرة الأمريكية "F-35" بأكثر من 130 طائرة.

وانتشرت تقارير بشأن الأدوار، التي أوكلت لمقاتلة الجيل الخامس خلال الحرب الروسية الأوكرانية، منذ الإعلان للمرة الأولى عن مشاركة "Su-57" في الحرب في شهر آذار/مارس من العام 2022.

وأشارت وزارة الدفاع البريطانية، في شهر كانون الثاني/يناير 2023، إلى أن مقاتلات "Su-57" كانت تطلق صواريخ "جو-أرض" طويلة المدى، أو "جو-جو" على أوكرانيا.