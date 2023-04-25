محادثات سلام في تنزانيا بين حكومة إثيوبيا ومتمردي أوروميا

تقاتل جماعات متمردة في أوروميا، وهي الأكبر بين 11 منطقة في إثيوبيا وتضم العاصمة أديس أبابا، الحكومة الاتحادية منذ عقود.

وتتهم تلك الجمعات الحكومة بتهميش وإهمال الأورومو الذين يشكلون أكبر مجموعة عرقية في البلاد.

الاضطرابات في أوروميا واحدة من عدة تحديات أمنية تعمل حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد على مواجهتها بعد توقيع اتفاق سلام في نوفمبر تشرين الثاني لإنهاء حرب أهلية استمرت عامين في منطقة تيجراي شمال البلاد وأودت بحياة عشرات الآلاف.