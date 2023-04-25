محادثات سلام في تنزانيا بين حكومة إثيوبيا ومتمردي أوروميا
من المتوقع أن تبدأ الحكومة الإثيوبية محادثات سلام اليوم الثلاثاء، في تنزانيا مع متمردين من منطقة أوروميا، حيث أودى العنف المتصاعد بحياة المئات في السنوات الأخيرة.
تقاتل جماعات متمردة في أوروميا، وهي الأكبر بين 11 منطقة في إثيوبيا وتضم العاصمة أديس أبابا، الحكومة الاتحادية منذ عقود.
وتتهم تلك الجمعات الحكومة بتهميش وإهمال الأورومو الذين يشكلون أكبر مجموعة عرقية في البلاد.
الاضطرابات في أوروميا واحدة من عدة تحديات أمنية تعمل حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد على مواجهتها بعد توقيع اتفاق سلام في نوفمبر تشرين الثاني لإنهاء حرب أهلية استمرت عامين في منطقة تيجراي شمال البلاد وأودت بحياة عشرات الآلاف.
وستضم المحادثات ممثلين للحكومة الإثيوبية وجيش تحرير أورومو، وهو من الفصائل المحظورة المنشقة عن حزب جبهة تحرير أورومو المعارض الذي كان محظورا في السابق.
وأكد الجانبان المشاركة في المحادثات، لكنهما لم يقدما تفاصيل، مثل المكان الذي سيلتقون فيه بتنزانيا. كما رفض المسؤولون في تنزانيا الإدلاء بتفاصيل.
وراح المئات ضحية تصاعد العنف في أوروميا في السنوات الأخيرة، والذي شمل مواجهات بين الحكومة والمتمردين وعمليات قتل بدوافع عرقية.
وتتبادل الحكومة والمتمردون الاتهامات بالمسؤولية عن العنف.