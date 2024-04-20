روسيا: أوكرانيا تنفّذ هجمات بـ50 مسيّرة وتصيب مستودعا للوقود

أعلنت روسيا، السبت، أن أوكرانيا شنّت هجمات على أراضيها بـ50 طائرة مسيرة الليلة الماضية، أسفرت إحداها عن اشتعال النيران في مستودع للنفط في بلدة كارديم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان نقلته "الأناضول"، "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات كييف لتنفيذ عدد من الهجمات باستخدام مسيّرات ضد أهداف على الأراضي الروسية".

وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي دمّرت 50 مسيرة أوكرانية، منها 26 في بيلغورود، و10 في بريانسك، و8 في كورسك، و2 في تولا، وواحدة في كل من سمولينسك وريازان وكالوغا وموسكو.

من جهته، أفاد حاكم منطقة سمولينسك، فاسيلي أنوخين، غربي روسيا، اليوم السبت، بأن مسيّرة أوكرانية ضربت مستودعًا للوقود خلال الليل؛ ما أدى إلى اشتعال النيران فيه، بينما تم صدّ هجوم على مركز المنطقة.

وقال الحاكم أنوخين، عبر تطبيق تيليجرام، إن الطائرة المسيّرة نفّذت هجومًا على منشأة للوقود في بلدة كارديم في الساعة الثانية صباحا (2300 مساء الجمعة بتوقيت جرينتش)، وأصابت خزانا للوقود وزيوت التشحيم.

وأضاف أنوخين أن رجال الإطفاء يعملون على إخماد الحريق، وفق وكالة "رويترز".