محللون: خطاب النصر لبوتين يحمل رسائل عديدة للغرب

أجمع محللون روس أن خطاب النصر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتحديدا حديثه عن حرب عالمية ثالثة يحمل في طياته رسائل عديدة للغرب.

وقال الرئيس بوتين في خطابه، بعد أن حقق انتصارا ساحقا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، إن "الحرب العالمية الثالثة تقف على خطوة واحدة في حال اندلاع صراع مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)".

قوى نووية تتصارع

ويقول الخبير في الشؤون السياسية الروسية ميخائيل نوفيكوف، إن "بوتين تعمد ذكر هذه النقطة تحديدا، وهي أن الصراع مع "الناتو" بشكل مباشر يعني حربا عالمية ثالثة، فهذا بديهي إذا حللنا كيف ستكون شكل الحرب هذه إذا ما اندلعت، قوى نووية تتصارع بشكل مباشر هي حرب عالمية دون الإعلان عنها".