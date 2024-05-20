خامنئي يعين محمد مخبر رئيسًا مؤقتًا للحكومة الإيرانية

وافق المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي أعلى سلطة في البلاد، الاثنين، على تعيين محمد مخبر النائب الأول للرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، رئيساً مؤقتاً للحكومة الإيرانية.

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إن المرشد علي خامنئي وافق على تعيين محمد مخبر لإدارة شؤون البلاد"، مضيفة أن "خامنئي أعلن الحداد العام لمدة خمسة أيام".

ويتولى مخبر، بموجب المادة 131 من الدستور، إدارة السلطة التنفيذية، وهو ملزم بالترتيب مع رئيسي السلطتين التشريعية والقضائية لانتخاب رئيس جديد خلال مدة أقصاها خمسون يوما.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الحكومة علي بهادري جهرمي للتلفزيون الإيراني، إنه "بأمر من الرئيس المؤقت محمد مخبر تم تشكيل 6 لجان تنفيذية لإدارة شؤون الأيام المقبلة".

وأضاف "أنشأ النائب الأول للرئيس، اعتباراً من أمس، 6 لجان تنفيذية لإدارة شؤون الأيام المقبلة، منها في مجال اللجان التنفيذية والشرفية للمراسم ولجنة لمراسم تشييع جثمان إبراهيم رئيسي، واللجنة الاقتصادية للإدارة المركزية للسوق".

وأضاف جهرمي "إن علي باقري كني نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية وكبير المفاوضين في الملف النووي، سيتولى تسيير أعمال وزارة الخارجية الإيرانية".