لوكاشنكو: روسيا باشرت نقل أسلحة نووية إلى بيلاروسيا

أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو، الخميس، أن روسيا باشرت نقل أسلحة نووية إلى بلاده، في ترجمة للانتشار الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين في آذار/مارس.

وقال لوكاشنكو، رداً على سؤال لصحفي في مقطع مصور بث على قناة تلغرام غير الرسمية للرئاسة البيلاروسية، إن "نقل الأسلحة النووية بدأ".