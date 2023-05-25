لوكاشنكو: روسيا باشرت نقل أسلحة نووية إلى بيلاروسيا
أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو، الخميس، أن روسيا باشرت نقل أسلحة نووية إلى بلاده، في ترجمة للانتشار الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين في آذار/مارس.
وقال لوكاشنكو، رداً على سؤال لصحفي في مقطع مصور بث على قناة تلغرام غير الرسمية للرئاسة البيلاروسية، إن "نقل الأسلحة النووية بدأ".
من جانبها، قالت المعارضة البيلاروسية المقيمة في المنفى زفيتلانا تيخانوفسكايا، الخميس، إن نقل روسيا أسلحة نووية إلى بلدها يشكل تهديداً لأوروبا وأوكرانيا، وذلك بعد إعلان مينسك أن تلك العملية قد بدأت.
وكتبت بالإنجليزية على تويتر: "اليوم، وقع النظام البيلاروسي اتفاقاً مع روسيا بشأن نشر أسلحة نووية. ذلك لن يعرض فقط حياة البيلاروسيين للخطر، إنما يشكل أيضاً تهديداً جديداً لأوكرانيا وأوروبا برمتها".