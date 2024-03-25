مصفف شعر وعامل.. تفاصيل جديدة عن المتهمين في هجوم موسكو
كشفت وسائل إعلام روسية، تفاصيل جديدة عن المتهمين الأربعة بتنفيذ هجوم موسكو الذي خلّف عشرات القتلى، وقالت إن أحدهم يعمل مصفف شعر، وآخر في مصنع للأرضيات الخشبية في موسكو.
ووضعت محكمة في موسكو المتهمين رهن الحبس الاحتياطي لمدة شهرين، بعد أن وجهت لهم تهمة الإرهاب؛ ما يعني أنهم سيواجهون عقوبة السجن مدى الحياة في حال إدانتهم.
وعرضت المحكمة لقطات تظهر 3 مشتبهين بهم يتم إحضارهم إلى قاعة المحكمة مكبلي الأيدي ومقيدين، ثم يجلسون في القفص الزجاجي المخصص للمتهمين. أما الرابع فقد وصل على كرسي متحرك.
وذكرت وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي أن أحد المشتبهين بهم كان موظفاً سابقاً لدى مصفف شعر في مدينة إيفانوفو الواقعة في شمالي شرق العاصمة.
ونقلت وسائل الإعلام عن الخدمة الصحفية للمحكمة أن أحد المتهمين من طاجيكستان، يدعى داليرجون ميرزويف ومتزوج وله أربعة أطفال.
وميرزويف يبلغ من العمر 32 عاما، وكانت لديه إقامة مؤقتة في نوفوسيبيرسك، لكنها انتهت، كما أنه لا يتحدث الروسية، ويتواصل من خلال مترجم.
واعترف ميرزويف "تماماً بذنبه"، بحسب المحكمة.
كما ذكرت وسائل الإعلام الروسية أن "سيداكرامي ميورودالي راشاباليزودا" يبلغ من العمر 30 عاما، وهو مواطن آخر من طاجيكستان، متهم بالمسؤولية عن الهجوم وأقر بذنبه أمام المحكمة.
ولفتت إلى أنه واجه غرامة بسبب انتهاء إقامته في بودولسك عام 2018، عندما طلبت منه المحكمة مغادرة البلاد.
المتهم الثالث هو فريدوني شمس الدين، ولد عام 1998 في طاجيكستان، ولديه طفل عمره 8 أشهر، وكان عاملاً في مصنع للأرضيات الخشبية في بودولسك بموسكو.
أما المتهم الرابع فهو محمد فايزوف، الذي لم يتجاوز عمره 19 عاماً، ووصل المحكمة على كرسي متحرك.
وشهدت روسيا الأحد يوم حداد وطنيا بعد الهجوم الأكثر دموية في البلاد منذ نحو عقدين وأكثر هجمات تنظيم داعش فتكاً في أوروبا.
لكن السلطات لم تشر إلى مسؤولية هذا التنظيم، متحدثة في المقابل عن تورط أوكراني.
وذكر الإعلام الرسمي الروسي أن السلطات اعتقلت 11 شخصاً على صلة بالهجوم، لكنها لم تكشف حتى الآن إلا عن مصير أربعة منهم.