مصفف شعر وعامل.. تفاصيل جديدة عن المتهمين في هجوم موسكو

كشفت وسائل إعلام روسية، تفاصيل جديدة عن المتهمين الأربعة بتنفيذ هجوم موسكو الذي خلّف عشرات القتلى، وقالت إن أحدهم يعمل مصفف شعر، وآخر في مصنع للأرضيات الخشبية في موسكو.

ووضعت محكمة في موسكو المتهمين رهن الحبس الاحتياطي لمدة شهرين، بعد أن وجهت لهم تهمة الإرهاب؛ ما يعني أنهم سيواجهون عقوبة السجن مدى الحياة في حال إدانتهم.

وعرضت المحكمة لقطات تظهر 3 مشتبهين بهم يتم إحضارهم إلى قاعة المحكمة مكبلي الأيدي ومقيدين، ثم يجلسون في القفص الزجاجي المخصص للمتهمين. أما الرابع فقد وصل على كرسي متحرك.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي أن أحد المشتبهين بهم كان موظفاً سابقاً لدى مصفف شعر في مدينة إيفانوفو الواقعة في شمالي شرق العاصمة.