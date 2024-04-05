هزة أرضية تُعلق اجتماعا لمجلس الأمن بشأن غزة (فيديو)
أوقف مجلس الأمن الدولي للحظات جلسة اليوم الجمعة، إثر زلزال هز مدينة نيويورك، وشعر فيه مندوبو الدول الأعضاء الذين اجتمعوا لبحث الأوضاع المتعلقة بحرب غزة.
ووقع الزلزال خلال حديث الرئيسة التنفيذية لمنظمة إنقاذ الطفولة، جانتي سوريبتو، عن معاناة أطفال قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وتوقفت سوريبتو عن الحديث للحظات، قبل أن يخاطبها المندوب الفلسطيني مازحا "أنت تجعلين الأرض تهتز".
وفي وقت سابق الجمعة، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا هز نيويورك، إذ أفاد السكان أنهم شعروا بالهزات في شمال شرق البلاد.
وقالت الهيئة إن الزلزال كان بقوة 4.7 درجات، وكان مركزه بالقرب من نيوجيرسي، على بعد حوالي 45 ميلا غرب مدينة نيويورك و50 ميلا شمال فيلادلفيا.