هزة أرضية تُعلق اجتماعا لمجلس الأمن بشأن غزة (فيديو)

أوقف مجلس الأمن الدولي للحظات جلسة اليوم الجمعة، إثر زلزال هز مدينة نيويورك، وشعر فيه مندوبو الدول الأعضاء الذين اجتمعوا لبحث الأوضاع المتعلقة بحرب غزة.

ووقع الزلزال خلال حديث الرئيسة التنفيذية لمنظمة إنقاذ الطفولة، جانتي سوريبتو، عن معاناة أطفال قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع.