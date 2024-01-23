شارك في تظاهرات مهسا أميني.. إيران تعدم شاباً أدين بقتل رجل أمن

نفذت إيران اليوم الثلاثاء، حكم الإعدام بحق محمد قبادلو، أحد المشاركين في احتجاجات عام 2022، وفقا لوكالة "ميزان" للأنباء التابعة للقضاء الإيراني.

جاء ذلك بعد إدانته بقتل رجل أمن، ودهس خمسة آخرين بسيارته، في الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في منتصف أيلول/سبتمبر 2022.

وقالت الوكالة، إن الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بمحافظة طهران بشأن "القصاص" من قبادلو في قضية مقتل أحد رجال الشرطة، تم تنفيذه بعد إقراره من قبل المحكمة العليا.

ويأتي تنفيذ هذا الحكم في حين رآه "أمير رئيسيان" محامي قبادلو "غير قانوني".

وأكد رئيسيان أن من حق محمد قبادلو إعادة المحاكمة في هذه المرحلة، وأن تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه "لا يوجد له سند قانوني".