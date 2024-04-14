تركيا تدعو إيران إلى تجنب المزيد من التصعيد مع إسرائيل

دعت تركيا، إيران إلى تجنب المزيد من التصعيد مع إسرائيل، وذلك عقب الضربة الجوية التي استهدفت عدة مواقع في الداخل الإسرائيلي.

وأجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بحثا خلالها التطورات الأخيرة والتصعيد الذي شهدته المنطقة.

ووفق وكالة "رويترز"، أبلغ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان نظيره الإيراني بأن أنقرة لا تريد المزيد من تصعيد التوتر في المنطقة، بعد الهجوم بصواريخ وطائرات مسيرة شنته إيران على إسرائيل.

وقالت مصادر دبلوماسية تركية إن وزير الخارجية الإيراني عبد اللهيان أخبر فيدان بأن "العملية الانتقامية" ضد إسرائيل انتهت، مؤكدا أن "إيران لن تشن عملية جديدة ما لم تتعرض للهجوم".