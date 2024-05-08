سيارة "متنكرة" في موكب نتنياهو.. ما قصتها؟

اشتمل موكب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال الأشهر الأخيرة، على سيارة إسعاف "متنكرة" على هيئة سيارة مدنية.

ونقل موقع "والا" العبري عن مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء قولهم إن هذا إجراء أمني يتم اتخاذه عندما يسافر نتنياهو "مسافات طويلة".

وأكد مصدران موثوقان قريبان من نتنياهو أن هذه المركبة طبية للطوارئ، انضمت إلى موكب رئيس الوزراء بعد إصابته بنوبة قلبية في الصيف الماضي، وفق الموقع.