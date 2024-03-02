فنلندا: لم نزود أوكرانيا بأسلحة تطال الأراضي الروسية

قال وزير الدفاع الفنلندي أنتي هاكانن لإذاعة "واي أي يي"، اليوم السبت، إن بلاده لم تفرض قيودًا إضافية على استخدام الأسلحة المنقولة إلى أوكرانيا، لأنها لم تزود البلاد بأسلحة بعيدة المدى تطال الأراضي الروسية.

وأوضح هاكانن: "زودنا أوكرانيا بالوسائل اللازمة لشن معركة دفاعية على الأراضي الأوكرانية، ولم نقدم أنظمة أسلحة بعيدة المدى، لهذا السبب لم تعتبر فنلندا أنه من المناسب فرض قيود في هذه الحالة".

من جهته، أعلن رئيس لجنة الدفاع البرلمانية الفنلندية، جوكا كوبرا، لإذاعة "Yle" العامة، أن "فنلندا لم تحظر استخدام الأسلحة التي تم إرسالها إلى أوكرانيا على الأراضي الروسية".

من ناحيته، قال نائب رئيس مجلس الاتحاد "مجلس الشيوخ"، كونستانتين كوساتشيف لوكالة "ريا نوفوستي"، إن "روسيا سترد على فنلندا إذا لم تدحض هلسنكي الإذن المعلن لكييف بضرب الأراضي الروسية بالأسلحة الفنلندية".

بدوره، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن "أي أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا"، مؤكدًا أن "الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، لكن من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، ودول أخرى".