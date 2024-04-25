صحيفة روسية: النيجر تراجع اتفاقيات إمدادات اليورانيوم إلى فرنسا

تتجه النيجر نحو مراجعة الاتفاقيات المتعلقة بإمدادات مادة اليورانيوم إلى فرنسا، في أعقاب طرد القوات الفرنسية من نيامي، وفشل الأمريكيين في الحفاظ على علاقات جيدة مع المجلس العسكري الحاكم هناك، بحسب ما ذكرته صحيفة "إزفيستيا" الروسية، اليوم الخميس.

ونقلت "إزفيستيا" عن الباحث البارز في معهد أوروبا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، سيرغي فيودوروف، قوله إن الدول الغربية تفقد نفوذها بتسارع في منطقة الساحل، لافتًا إلى إخراج فرنسا وقواعدها العسكرية من ثلاث دول.

وأضاف فيودوروف، أن النيجر كانت مهمة جدًّا بالنسبة للفرنسيين، لتوفير خام اليورانيوم، و"الآن ستجري مراجعة هذه الإمدادات أيضًا، مثل جميع الاتفاقيات المبرمة في المجال العسكري والسياسي".