مدير المخابرات الأوكرانية كيريل بودانوف
مدير المخابرات الأوكرانية كيريل بودانوفأرشيفية

مدير مخابرات أوكرانيا: حب ترامب لروسيا هراء

رفض مدير المخابرات الأوكرانية، كيريل بودانوف، اعتبار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من محبي روسيا، واصفًا تعاطفه مع موسكو بالهراء.

وقال بودانوف في مقابلة مع شبكة "سي أن أن" الأمريكية، أمس الأربعاء، خلال إجابته عن سؤال حول احتمال وقف المساعدات لأوكرانيا بعد انتخاب الرئيس السابق دونالد ترامب، "إنه لا يزعجني كثيرًا. على أية حال، نتوقع قرارا إيجابيا. القول بأن ترامب والحزب الجمهوري معجبان بالاتحاد الروسي هو محض هراء".

ووصف بودانوف الرئيس الأمريكي السابق بأنه شخص ذو خبرة، سقط وقام مرات عديدة، وهي صفة خطيرة للغاية.

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