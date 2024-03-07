لتورطه بإعدامات سياسية.. السويد تؤيد "المؤبد" بحق مسؤول إيراني

أيدت المحكمة العليا في السويد، الأربعاء، حكماً بالسجن المؤبد بحق مسؤول إيراني سابق، متهم بالضلوع بتنفيذ عمليات إعدام جماعي.

ورفضت المحكمة اعتراضاً قدمه حميد نوري المتهم بالتورط في الإعدامات السياسية في إيران، على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد.

وحكم على حميد نوري بالسجن المؤبد في يوليو/تموز 2022 بعد إدانته بالمشاركة في إعدامات جماعية طالت سجناء سياسيين إيرانيين في صيف عام 1988.

وصدر الحكم على نوري، البالغ من العمر 61 عاماً، حينما كان مسؤولًا في سجن "كوهردشت" غرب العاصمة طهران، حيث كان يعمل مساعداً للمدعي العام السابق في السجن.

وواجه نوري قبل الحكم الأخير تهمتين هما "جريمة حرب" و"قتل متعمد"، وطالبت المدعية العامة كريستينا ليندهوف كارلسون، في لائحة الاتهام النهائية، بسجنه "مدى الحياة".