ما تأثيرات تفجير سد كاخوفكا على محطة "زابوريجيا"؟

جعل التدمير الجزئي الذي لحق بسد كاخوفكا جنوب أوكرانيا، الثلاثاء، من محطة "زابوريجيا" النووية أقرب إلى خط المواجهة.

وتستخدم مياه سد كاخوفكا لتبريد محطة "زابوريجيا" النووية، التي يسيطر عليها الجيش الروسي، من أجل منع وقوع حادث نووي.

وأدّى استهداف السد، الذي تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بشأنه، إلى فيضانات غمرت حوالي 20 بلدة، وإجلاء آلاف الأشخاص، وهو ما أثار غضبًا دوليًا.

لا خطر نوويًا آنيًا

الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر حسابها على موقع "تويتر"، قالت إنه ليس هناك "خطر نووي آني"، مبينة أنّ خبراءها الموجودين في الموقع "يراقبون الوضع من كثب".

وبدورها، استبعدت كارين هيرفيو نائبة مدير عام المعهد الفرنسي للحماية من الإشعاع والسلامة النووية (IRSN)، "أيّ خطر لحدوث فيضانات (قرب المحطة) لأن السد في اتجاه مصب النهر وليس عند المنبع"، على بعد 150 كيلومترًا.

في حين أكدت الإدارة المعيّنة من موسكو في المنطقة أن الوضع تحت السيطرة.

وقال مدير المحطة يوري تشيرنيتشوك إنه "في الوقت الحالي، ليس هناك أي تهديد لسلامة محطة زابوريجيا، منسوب المياه في حوض التبريد لم يتغيّر".

واستمرت المحطة، التي كانت تنتج في السابق 20% من كهرباء أوكرانيا، في العمل خلال الأشهر الأولى من الهجوم الروسي قبل أن يتم إيقافها، في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، ومنذ ذلك الوقت لم يعمل أيّ من مفاعلاتها الستة على إنتاج الطاقة.