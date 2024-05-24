الصين تعتبر تطويق تايوان اختباراً لقدرة "الاستيلاء على السلطة"‎

أعلنت الصين، الجمعة، أنّ المناورات العسكرية التي تجريها حالياً حول تايوان تهدف إلى اختبار قدرة جيشها على "الاستيلاء على السلطة" في الجزيرة المتمتّعة بحكم ذاتي.

وقالت القيادة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني، في بيان، إن الجيش الصيني بدأ اليوم الثاني من التدريبات العسكرية حول تايوان اليوم الجمعة.

ويشمل ثاني أيام المناورات تدريبات لاختبار القدرة على "الاستيلاء على السلطة" و"السيطرة على مناطق رئيسية"، وفق البيان.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن متحدث باسم جيش التحرير الشعبي الصيني قوله إنّ المناورات التي بدأت الخميس وتنتهي الجمعة تهدف إلى اختبار "القدرة على الاستيلاء على السلطة وتوجيه ضربات والسيطرة على مناطق رئيسية".