مظاهرات غانا تثير مخاوف انتشار عدوى الاحتجاجات في أفريقيا

أثارت الاحتجاجات المستمرة في غانا، على وقع أزمة اقتصادية تعاني منها البلاد، مخاوف من التأثير على الاستقرار المضطرب أصلًا، في القارة السمراء.

منذ بداية 2023، شهدت دول أفريقية، من ضمنها كينيا ونيجيريا ومالي، احتجاجات على خلفية الأوضاع الاقتصادية المتردية، وارتفاع نسبة التضخم؛ لأسباب تتعلق بتفاقم الأزمات العالمية.

ورفع المتظاهرون الغانيون الذين احتشدوا، منذ منتصف الأسبوع الماضي، في العاصمة أكرا لافتات كتب عليها "غانا تستحق أفضل"، "لقد سئمنا من أن نكون آلات تصويت".

كان المتظاهرون، عند انطلاق الاحتجاجات، عازمين على الذهاب إلى مقر الحكومة، لكن الشرطة أغلقت طريقهم، واعتقلت العشرات من المحتجين.