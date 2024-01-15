بريطانيا تصنف حزب التحرير الإسلامي "منظمة إرهابية"

أعلنت بريطانيا جماعة حزب التحرير الإسلامي العالمية منظمة إرهابية محظورة، بشرط موافقة البرلمان، وفق قول وزير الداخلية جيمس كليفرلي، اليوم الإثنين.

وأوضح كليفرلي عبر بيان، في إشارة إلى الهجمات التي تشنها حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل، أن "حزب التحرير منظمة معادية للسامية تروج وتشجع الإرهاب، بما في ذلك الإشادة والاحتفال بهجمات 7 أكتوبر المروعة".

وأضاف أن إشادة الجماعة بالهجمات ووصف حماس بالأبطال على موقعها على الإنترنت يشكل تشجيعًا للإرهاب.

ويعني الحظر أن الانتماء إلى المجموعة أو الترويج لها وترتيب اجتماعاتها وحمل شعارها في الأماكن العامة سيكون بمثابة جريمة جنائية في بريطانيا.

وأضاف الوزير أن المنظمة لديها أيضًا تاريخ في الإشادة والاحتفال بالهجمات ضد الشعب اليهودي.