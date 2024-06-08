فون دير لايين: الأحزاب اليمينية المتطرفة تحاول "تدمير" و"تخريب" أوروبا

اتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الجمعة خلال آخر جولات حملتها لإعادة انتخابها في منصبها، الأحزاب اليمينية المتطرفة بمحاولة "تدمير" و"تخريب" أوروبا، عازمة في الوقت ذاته على عدم سماحها بذلك.

وقالت فون دير لايين في ميونيخ بجنوب ألمانيا خلال الاجتماع الأخير لكتلة حزب "الاتحاد الديموقراطي المسيحي" و"الاتحاد الاجتماعي المسيحي" إن "أوروبا الحاضر هدية عظيمة".

لكنها حذرت من أن أوروبا "تواجه تحديا لم يسبق له مثيل من جانب الشعبويين والمتطرفين والديماغوجيين"، مستهدفة أحزابا يمينية متطرفة، خصوصا حزب "البديل من أجل ألمانيا" و"التجمع الوطني" في فرنسا، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وتابعت فون دير لايين "هؤلاء المتطرفون لديهم شيء واحد مشترك، إنهم يريدون إضعاف أوروبا وتدميرها وتخريبها"، متعهدة بأنها لن تسمح "بحدوث ذلك أبدا".