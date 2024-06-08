فون دير لايين: الأحزاب اليمينية المتطرفة تحاول "تدمير" و"تخريب" أوروبا
اتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الجمعة خلال آخر جولات حملتها لإعادة انتخابها في منصبها، الأحزاب اليمينية المتطرفة بمحاولة "تدمير" و"تخريب" أوروبا، عازمة في الوقت ذاته على عدم سماحها بذلك.
وقالت فون دير لايين في ميونيخ بجنوب ألمانيا خلال الاجتماع الأخير لكتلة حزب "الاتحاد الديموقراطي المسيحي" و"الاتحاد الاجتماعي المسيحي" إن "أوروبا الحاضر هدية عظيمة".
لكنها حذرت من أن أوروبا "تواجه تحديا لم يسبق له مثيل من جانب الشعبويين والمتطرفين والديماغوجيين"، مستهدفة أحزابا يمينية متطرفة، خصوصا حزب "البديل من أجل ألمانيا" و"التجمع الوطني" في فرنسا، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وتابعت فون دير لايين "هؤلاء المتطرفون لديهم شيء واحد مشترك، إنهم يريدون إضعاف أوروبا وتدميرها وتخريبها"، متعهدة بأنها لن تسمح "بحدوث ذلك أبدا".
وتسعى فون دير لايين، وزيرة الدفاع الألمانية السابقة، إلى ولاية ثانية رئيسةً للهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في الانتخابات المقبلة.
وفي حين تتوقع الاستطلاعات صعود اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية، سبق لرئيسة المفوضية أن حذرت من أن "أصدقاء" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يحاولون إعادة كتابة تاريخنا.. سواء تحت ستار الشعبويين أو الديماغوجيين"، عبر الأحزاب اليمينية المتطرفة "البديل من أجل ألمانيا" أو "التجمع الوطني" في فرنسا أو "الكونفدرالية" في بولندا.