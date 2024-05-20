بعد مقتل رئيسي.. التعازي تتوالى وحداد في لبنان وباكستان

قدم قادة إقليميون ودوليون تعازيهم في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، والوفد المرافق لهما في حادث تحطم مروحية.

وأعلن لبنان، اليوم الاثنين، الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام على الرئيس الإيراني، ووزير الخارجية اللذين لقيا حتفهما في تحطم طائرة هليكوبتر، أمس الأحد، بالقرب من حدود إيران مع أذربيجان.

وأعلنت باكستان من جانبها يوم حداد وتنكيس للأعلام، فيما عبر رئيس الوزراء، شهباز شريف، في منشور على منصة "إكس"، عن خالص تعازيه لإيران "الشقيقة"، نيابة عن "نفسه وعن الشعب والحكومة الباكستانية".

وقال بيان لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إن "العراق يعرب عن دعمه للشعب الإيراني والقادة الإيرانيين في هذا الحادث المأساوي".

وكتب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، على موقع "إكس": "أشعر بحزن عميق وصدمة شديدة بسبب الوفاة المأساوية للدكتور السيد إبراهيم رئيسي.. وستظل مساهمته في تعزيز العلاقات الثنائية بين الهند وإيران في الذاكرة دوما. تعازيّ القلبية لعائلته وللشعب الإيراني. الهند تقف إلى جانب إيران في هذا الوقت الحزين".

وتقدم الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زيد آل نهيان بتعازيه في وفاة رئيسي والوفد المرافق له، وكتب على "إكس": خالص العزاء وعميق المواساة للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي".