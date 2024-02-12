لوموند: تصريحات ترامب تزعزع الناتو وتشجّع بوتين

أثارت تصريحات دونالد ترامب المرشح للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، عن حلفاء حلف شمال الأطلسي "الناتو" قلقًا واسع النطاق في أوروبا، إذ يعمل ترامب على تشجيع فلاديمير بوتين وزعزعة استقرار التحالف.

وأفادت صحيفة لوموند الفرنسية، بأن التصريحات التي أطلقها ترامب، ألقت بظلال من الشك على مبدأ التضامن داخل الناتو.

وقال ترامب في خطاب ألقاه في كونواي بولاية ساوث كارولينا، خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري الجارية، إنه سيسمح لروسيا بمهاجمة أي عضو في الناتو لا يفي بالتزاماته المالية تجاه التحالف.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب قال إنه أخبر زعيمًا أجنبيًّا مهمًّا، أن الولايات المتحدة لن تأتي لمساعدة أي بلد إذا لم يف بالتزاماته المالية.

واستنكر ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، تصريحات ترامب، مؤكدًا أن أي إشارة إلى عدم قيام الحلفاء بالدفاع عن بعضهم بعضًا يضعف الأمن الجماعي ويعرّض الجنود على جانبي المحيط الأطلسي للخطر.

كما انتقدت إدارة بايدن تعليقات ترامب، مشيرة إلى المخاطر التي تشكلها على الأمن القومي والاستقرار العالمي والاقتصاد المحلي.

وأوضحت الصحيفة أن النهج القائم على الصفقات الذي يتبناه ترامب في التعامل مع حلف شمال الأطلسي، وينظر إليه باعتباره مجرد عبء مالي دون النظر إلى أهميته التاريخية، ليس بجديد، إذ شهدت فترته الرئاسية تكهنات حول انسحاب أمريكي محتمل من التحالف، والآن، بينما يستعد لولاية ثانية محتملة، يبدو أنه يضاعف هذه المشاعر.