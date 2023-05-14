الانتخابات التركية.. عين على الغرب وأخرى على روسيا

بكل عناية يراقب الغرب وروسيا ما يمكن أن تفرزه الانتخابات الرئاسية في تركيا، التي تقام اليوم وسط منافسة قوية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومرشح المعارضة -الذي تقف خلفه 6 أحزاب- كمال كلينجدار أوغلو.

مراقبة حثيثة ودعم من خلف الكواليس يكاد يكون "فاضحًا" لطرفي المنافسة، إذ كيلت الاتهامات للغرب وعلى رأسه إدارة الرئيس جو بايدن، بمحاولة دعم المعارض كمال كلينجدار أوغلو، فيما كانت اتهامات مماثلة لروسيا بالتدخل بالانتخابات لدعم أردوغان.

عين على الغرب وأخرى على روسيا، رغم أن الأشخاص في الجانب الغربي لم يتحدثوا عن تفضيلاتهم، لتجنب اتهامهم بالتدخل في السياسة الداخلية لتركيا. لكن ليس سرًّا أن القادة الأوروبيين، ناهيك عن إدارة بايدن، سيكونون سعداءَ إذا خسر أردوغان.