مير حسين موسوي: المشنقة لن توقف الاحتجاجات في إيران

أكد زعيم الحركة الخضراء الإصلاحية في إيران، مير حسين موسوي، مساء الخميس، أن المشنقة (الإعدام) لن توقف حركة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ منتصف أيلول/سبتمبر على خلفية وفاة الشابة الكردية مهسا أميني على أيدي شرطة الأخلاق في طهران.

وقال مير حسين موسوي من محل إقامته الجبرية في طهران المفروضة عليه منذ عام 2011، في بيان له عقب قيام السلطات بإعدام المتظاهر "محسن شكاري"، اليوم الخميس: "هذا النوع من الحكم يؤدي إلى القتل والدمار وخسارة كل رأس المال الوطني، وسيقاومه الناس حتماً".