واشنطن تجلي 30 أمريكيا من هايتي الغارقة في العنف

أجلت الولايات المتحدة أكثر من 30 أمريكيا من هايتي الغارقة في الفوضى جراء عنف العصابات.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إجلاء مواطنيها في طائرة عارضة وفرتها الحكومة وحطّت الأحد في فلوريدا. وفقا لـ"فرانس برس".

وأقلعت الطائرة من كاب هايثيان، ثاني مدن هايتي، حيث يعمل المطار "بشكل متقطع"، بحسب السفارة الأمريكية.

ونقلت الوكالة عن ناطق باسم الخارجية الأمريكية مساء الأحد أن وزارة الخارجية "سهّلت مغادرة أكثر من 30 مواطنا أمريكيا بأمان من كاب هايثيان في رحلة عارضة للحكومة الأمريكية".

وأضاف: "بات الركاب في أمان في ميامي بولاية فلوريدا حيث يساعدهم ممثلون للحكومة الأمريكية في المراحل التالية".

وأجلت الولايات المتحدة الأحد الماضي جزءا من موظفي سفارتها في هايتي وعززت الفرق المنوطة بأمنها.

وأجلت دول أخرى دبلوماسييها بسبب انعدام الاستقرار في الجزيرة، فيما عمدت الأمم المتحدة إلى إخراج موظفيها غير الأساسيين.

وفي ما يتعلق بالأمريكيين الذين لا يزالون في هايتي، أوضح الناطق الأمريكي أن الخارجية "تدرس إمكان إخراجهم من (العاصمة) بور أو برنس وسنبلغ المواطنين الأمريكيين عندما سنكون قادرين على تنظيم العملية بشكل آمن".

وأضاف "سنواصل مساعدة المواطنين الأمريكيين طالما أن الرحلات التجارية غير متاحة والبيئة الأمنية تسمح لنا بذلك".