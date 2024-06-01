كوريا الشمالية ترسل مزيدا من "بالونات القمامة" إلى جارتها الجنوبية
قال الجيش الكوري الجنوبي، السبت، إن كوريا الشمالية ترسل المزيد من البالونات التي تحمل قمامة وفضلات عبر الحدود شديدة التحصين إلى كوريا الجنوبية.
وكانت سيول قد أرسلت بالفعل مئات البالونات التي تحمل القمامة والفضلات في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وهو ما وصفه وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون-سيك في وقت سابق من اليوم بأنه "تصرف تافه ومتدن بشكل لا يمكن تصوره".
وأفاد بيان بأن الجيش الكوري الجنوبي طلب من المواطنين عدم لمس البالونات وإبلاغ السلطات عنها، بحسب وكالة "رويترز".
وأثارت أزمة "بالونات القمامة" حرب تصريحات جديدة بين الكوريتين الشمالية والجنوبية بطلتها كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، التي وصفت البالونات بأنها "هدايا صادقة" إلى كوريا الجنوبية.
وبدأت الأزمة بإرسال كوريا الشمالية بالونات محملة بنفايات إلى كوريا الجنوبية، ردًّا على مواقف وتصريحات "تحريضية" من سيول ضد بيونغ يانغ، ما أثار استياء واسعا من قبل كوريا الجنوبية.
وتعليقًا على ذلك اعتبرت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، أن بالونات القمامة والفضلات التي أرسلتها كوريا الشمالية إلى الجنوب، هي "مسألة تتعلق بحرية التعبير".
ويمثل ذلك إشارة ساخرة إلى تبريرات حكومة كوريا الجنوبية سابقًا بعدم قدرتها على منع النشطاء المناهضين لكوريا الشمالية من إرسال منشورات عبر الحدود.