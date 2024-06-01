كوريا الشمالية ترسل مزيدا من "بالونات القمامة" إلى جارتها الجنوبية

قال الجيش الكوري الجنوبي، السبت، إن كوريا الشمالية ترسل المزيد من البالونات التي تحمل قمامة وفضلات عبر الحدود شديدة التحصين إلى كوريا الجنوبية.

وكانت سيول قد أرسلت بالفعل مئات البالونات التي تحمل القمامة والفضلات في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وهو ما وصفه وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون-سيك في وقت سابق من اليوم بأنه "تصرف تافه ومتدن بشكل لا يمكن تصوره".

وأفاد بيان بأن الجيش الكوري الجنوبي طلب من المواطنين عدم لمس البالونات وإبلاغ السلطات عنها، بحسب وكالة "رويترز".