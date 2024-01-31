العثور على شيء مريب بالقرب من سفارة إسرائيل في ستوكهولم

قالت الشرطة السويدية، اليوم الأربعاء، إنه تم العثور على شيء قد يكون خطيرا بالقرب من السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم ويجري التحقق منه.

وقال متحدث باسم الشرطة لرويترز، إن موظفين في السفارة اتصلوا بالشرطة عند الساعة 1210 بتوقيت غرينتش، وأبلغوا السلطات بوجود شيء ما على الأرض بالخارج ربما يكون خطيرا.

وأضاف المتحدث، أن فريق التعامل مع المتفجرات في طريقه للتحقق من الأمر.