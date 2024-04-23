مسجد باريس يدين تصريحات أتال "المسيئة لمسلمي فرنسا"

أعرب المسجد الكبير في باريس، الاثنين، عن قلقه العميق إثر تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال التي انتقد فيها ما وصفه بتصاعد "التغلغل الإسلاموي في فرنسا، والدعوة إلى تطبيق الشريعة في المدارس".

وبحسب صحيفة "باريزيان" الفرنسية، كان رئيس الوزراء حذّر من "المجموعات المنظمة إلى حد ما، التي تسعى إلى الانخراط في الإسلاموية"، بالدعوة إلى "مبادئ الشريعة، لا سيما في المدارس"، خلال مقابلة على قناة "بي أم تي في"، الخميس الماضي.

حجة في السباق على أصوات اليمين المتطرف

ومن جانبه، قال شمس الدين حافظ، إمام مسجد باريس الكبير، في بيان، إن مثل هذه الادعاءات “تتطلب أدلة ملموسة حتى تعتبر ذات مصداقية”.

وشدد أنه "لا يمكن أن يُكتفى بالتصريحات السياسية"، داعيا إلى "اتباع نهج دقيق لتجنب أي وصم أو تمييز".

كما حذّر من استغلال الإسلام والمسلمين لأغراض سياسية، لا سيما خلال الفترات الانتخابية، مضيفا: "ندعو بشدة غابرييل أتال والحكومة إلى إظهار الفطنة في خطاباتهم".