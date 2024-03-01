تخفيف العقوبات على النيجر ومالي.. ماذا يغير في الساحل الأفريقي؟

يثير تخفيف مجموعة دول غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس" عقوباتها على النيجر ومالي، تساؤلات حول تداعيات ذلك على واقع هاتين الدولتين، والأنظمة العسكرية الحاكمة فيهما.

ولوحت دول مالي والنيجر، إلى جانب بوركينافاسو، مؤخرًا، بالانسحاب من المجموعة التي فرضت عقوبات إقليمية قاسية عليها، ما أثار تكهنات حول مستقبل "إيكواس".

وقالت المجموعة في بيان إنه "تم رفع القيود المفروضة على توظيف مواطني جمهورية مالي في مناصب داخل مؤسسات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا".

وعلق المحلل السياسي النيجري، محمد الحاج عثمان، على هذه التطورات بالقول إنها "ستمثل عاملًا إيجابيًا للمجالس العسكرية للمضي في تنفيذ مخططاتها، خاصة أن العقوبات الإقليمية كانت تمثل عائقًا قويًا سواء أمام الوصول لعدة سلع أساسية، وغير ذلك".

وأضاف الحاج عثمان، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "هذه النقطة تمت المراهنة عليها من أجل تأليب السكان ضد المجلس العسكري، لكنها سقطت اليوم، وبالتالي فالمجلس العسكري سيستفيد حتمًا من ذلك".

وتابع: "رفع جزء مهم من العقوبات يعد بمثابة اعتراف ضمني بشرعية المجالس العسكرية، التي تجاهلت أصلًا تهديدات وعقوبات "إيكواس" والاتحاد الأفريقي وتكتلات إقليمية أخرى".

وتوقع الحاج عثمان أن "يستمر الوضع على ما هو عليه، حيث أن "إيكواس" عاجزة عن إقناع المجلس العسكري في كل من النيجر ومالي بأي مقترح أو مسار سياسي واضح، لأن هذه الدول أصبحت متشبثة بسيادتها وباستقلالية قرارها الوطني، وأثبتت أن هناك التفافًا شعبيًا حول قادتها".

وحدث انقلاب مالي، في العام 2021، وتلاه انقلاب في بوركينافاسو، في العام 2022، فيما شهدت النيجر أحدث أحدث الانقلابات، في يوليو/ تموز من العام 2023، وهي انقلابات أسقطت أنظمة حليفة لكل من "إيكواس" وفرنسا.