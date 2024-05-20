امرأة تطعن 6 أشخاص في مدرسة بالصين

قالت الشرطة المحلية الصينية إن امرأة كانت تحمل سكّيناً قتلت شخصين وأصابت أربعة آخرين، الإثنين، في حادثة طعن في مدرسة وسط الصين، وفقاً للإعلام الرسمي.

ووفق وكالة "فرانس برس"، قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون المركزية الصينية، إن الهجوم وقع في وضح النهار في مدرسة ابتدائية في مدينة جويشي بمقاطعة جيانغشي، وسط البلاد.

ولقي شخصان حتفهما بعد فشل محاولات إنقاذهما، وأصيب الآخرون بجروح طفيفة.

ولم يأتِ التلفزيون الرسمي على ذكر أعمار الضحايا، فيما أشار إلى أن المشتبه بها تبلغ 45 عاماً، وهي محتجزة لدى الشرطة على ذمّة التحقيق.

وتندر جرائم العنف الجماعي في الصين التي تحظرُ على المواطنين بشدة امتلاك أي من الأسلحة النارية، لكن حوادث طعن تكررت في السنوات الأخيرة.

ففي أيار/مايو الجاري، قتل شخصان وأصيب 21 آخرون بعد حادثة طعن نفذها رجل في هجوم على أحد المستشفيات في مقاطعة يونان في جنوب غرب الصين.

وفي آب/أغسطس الماضي، لقي شخصان حتفهما وأصيب سبعة آخرون بعد هجوم بسكين نفذه رجل في المقاطعة نفسها.