أردوغان يهاجم أوروبا بسبب عمليات تدنيس القرآن

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، دولاً أوروبية لم يسمّها، بسبب عمليات تدنيس القرآن التي حصلت على أراضيها، مؤكّداً أنّ هذه الهجمات ضدّ الإسلام وصلت إلى مستوى "لا يطاق".

وقال الرئيس التركي في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إنّ "العنصرية وكراهية الأجانب وكراهية الإسلام" في بعض الدول الأوروبية "وصلت إلى مستوى لا يطاق".

واتّهم اردوغان "ساسة شعبويين في العديد من البلدان بمواصلة اللعب بالنار". وأضاف أنّ "الهجمات الدنيئة في أوروبا ضدّ القرآن تجعل المستقبل مظلماً" بالنسبة للقارة العجوز.

وأثار العراقي اللاجئ في السويد سلوان موميكا غضب العالم الإسلامي في حزيران/يونيو عندما أحرق المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم في أول أيام عيد الأضحى.

ودانت الحكومة السويدية حرق المصحف على أراضيها، لكنّها قالت إن قوانين البلاد تكفل حرية التعبير والتجمع ولا يمكنها بالتالي حظر هذه التحركات.