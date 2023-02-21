إيران تحكم بإعدام زعيم جماعة "تندر" المعارضة جمشيد شارمهد

وحصل شارمهد على الجنسية الألمانية عام 1995 وعاش في هذا البلد لفترة طويلة، كما عمل كصحفي وأدار منصة كبيرة على الإنترنت وشبكة إذاعية.

ويوجد معتقلان يحملان الجنسية الألمانية في إيران، من بينهما الناشطة ناهيد تقوي التي تقضي عقوبتها بالسجن 10 سنوات بتهمة إدارة جماعة غير مشروعة، والسجن ثمانية أشهر بتهمة أنشطة دعائية ضد النظام.

وناهيد تقوي التي عاشت سابقًا في كولونيا بألمانيا، اعتقلت في الـ16 من تشرين الأول/أكتوبر 2021 في منزلها الخاص في طهران دون تهمة ونُقلت إلى سجن إيفين.

وفي الـ26 من آب/ أغسطس الماضي، قالت الخارجية الألمانية، إن السلطات الإيرانية اعتقلت "أرفيد جرنه" البالغ من العمر 66 عامًا.