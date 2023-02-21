إيران تحكم بإعدام زعيم جماعة "تندر" المعارضة جمشيد شارمهد
أعلنت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن صدور حكم بإعدام زعيم جماعة "تندر" الملكية المعارضة جمشيد شارمهد.
وجمشيد شارمهد مواطن إيراني يحمل الجنسية الألمانية كذلك ولديه إقامة أمريكية، واختطفته قوات الحرس الثوري في آب/أغسطس من عام 2020 خارج إيران، فيما قالت تقارير إنه اختُطف في طاجيكستان.
وقالت الوكالة إن "محكمة الثورة في طهران بعد الانتهاء من التحقيق والمحاكمة في القضايا الموجهة ضد جمشيد شارمهد، زعيم جماعة تندر الإرهابية، أصدرت حكمًا بالإعدام بتهمة الفساد في الأرض من خلال التخطيط لأعمال إرهابية وتوجيهها".
كما وُجهت إليه تهمة "توجيه وقيادة جماعة تندر" التي تسميها إيران "الفرع المسلح لجمعية المملكة الإيرانية" و"التخطيط للأعمال الإرهابية وتوجيهها".
واتهمت السلطات الإيرانية شارمهد بـ"التخطيط وتفجير حسينية في مدينة شيراز جنوب إيران في أبريل 2008 واغتيال المسؤولين والكشف عن معلومات سرية لإحداثيات صواريخ الحرس الثوري الإيراني".
وجماعة "تندر" الإيرانية المعارضة أسسها شخص يدعى "فرود فولادوند"، وتطالب بالعودة إلى النظام الملكي في إيران، وتعتبر طهران هذه الجماعة "منظمة إرهابية".
وفي عام 2007، قالت الجمعية المملكة الإيرانية، إن "زعيمها واثنين من رفاقه فقدوا ويعتقد أن المخابرات الإيرانية قامت بتصفيتهم"، فيما جرى تعيين "جمشيد شارمهد" بتولي زعامة هذه الجماعة.
وحصل شارمهد على الجنسية الألمانية عام 1995 وعاش في هذا البلد لفترة طويلة، كما عمل كصحفي وأدار منصة كبيرة على الإنترنت وشبكة إذاعية.
ويوجد معتقلان يحملان الجنسية الألمانية في إيران، من بينهما الناشطة ناهيد تقوي التي تقضي عقوبتها بالسجن 10 سنوات بتهمة إدارة جماعة غير مشروعة، والسجن ثمانية أشهر بتهمة أنشطة دعائية ضد النظام.
وناهيد تقوي التي عاشت سابقًا في كولونيا بألمانيا، اعتقلت في الـ16 من تشرين الأول/أكتوبر 2021 في منزلها الخاص في طهران دون تهمة ونُقلت إلى سجن إيفين.
وفي الـ26 من آب/ أغسطس الماضي، قالت الخارجية الألمانية، إن السلطات الإيرانية اعتقلت "أرفيد جرنه" البالغ من العمر 66 عامًا.