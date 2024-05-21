جماهير حاشدة تشيّع "رئيسي" في تبريز (صور)
شيعت جماهير حاشدة في مدينة تبريز غرب إيران، جثمان الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ومرافقيه الذين كانوا معه على متن الطائرة التي تحطمت مساء الأحد في محافظة أذربيجان الشرقية.
وأقيمت في تبريز، الثلاثاء، أولى مراسم تشييع جثمان الرئيس الإيراني.
وحضر مراسم التشييع التي أقيمت في "ميدان الشهداء" عشرات الآلاف من الأشخاص، بينهم مسؤولون مدنيون وعسكريون.
وأظهر التلفزيون الرسمي آلاف الأشخاص الذين احتشدوا في وسط مركز محافظة أذربيجان الشرقية حاملين صور الرئيس والضحايا السبعة الآخرين في الحادث.
وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية قد ذكرت، "أن مراسم جنازة الرئيس ورفاقه ستقام صباح اليوم في تبريز وبعد ظهره في مدينة قم، كما ستقام ليل الثلاثاء مراسم توديع الجثامين في مصلى العاصمة طهران، على أن تنطلق صباح الأربعاء مراسم التشييع من جامعة طهران إلى ساحة آزادي الحرية بالعاصمة طهران.
وتابع: "هناك مراسم أخرى ستقام عصر الأربعاء بحضور ضيوف ووفود أجنبية في طهران".
واختتم قائلا: ستقام صباح الخميس مراسم التشييع في خراسان الجنوبية وفي مساء هذا اليوم ستقام مراسم دفن جثمان آية الله رئيسي في حرم الإمام الرضا عليه السلام.