جماهير حاشدة تشيّع "رئيسي" في تبريز (صور)

شيعت جماهير حاشدة في مدينة تبريز غرب إيران، جثمان الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ومرافقيه الذين كانوا معه على متن الطائرة التي تحطمت مساء الأحد في محافظة أذربيجان الشرقية.

وأقيمت في تبريز، الثلاثاء، أولى مراسم تشييع جثمان الرئيس الإيراني.

وحضر مراسم التشييع التي أقيمت في "ميدان الشهداء" عشرات الآلاف من الأشخاص، بينهم مسؤولون مدنيون وعسكريون.

وأظهر التلفزيون الرسمي آلاف الأشخاص الذين احتشدوا في وسط مركز محافظة أذربيجان الشرقية حاملين صور الرئيس والضحايا السبعة الآخرين في الحادث.