"اتجار بالبشر ومخدارت".. ترامب يوجه تهمًا جديدة لبايدن
انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأمر التنفيذي، الذي أصدره الرئيس الحالي جو بايدن بشأن الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، خلال تجمع حاشد للمرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية.
وأثناء حديثه إلى أنصاره في لاس فيغاس بولاية نيفادا، قال ترامب إن الأمر التنفيذي الذي اتخذه بايدن بشأن الحدود كان "مؤيدًا للغزو"، كما إنه شجع على "الاتجار بالبشر" وكان "مؤيدًا لتجار المخدرات". إنه ضعيف، وغير فعال".
الثلاثاء الماضي أعلن البيت الأبيض، في بيان، أن الرئيس بايدن صادق على مرسوم رئاسي متعلق بإغلاق الحدود مع المكسيك، بعد أن تجاوز دخول المهاجرين غير النظاميين من الحدود الجنوبية للبلاد الحد الأقصى اليومي.
وينص المرسوم على الإيقاف الفوري لعمليات العبور غير النظامية للحدود، وترحيب حرس الحدود بالمهاجرين غير النظاميين بسبب تجاوز الحد الأقصى اليومي البالغ ألفين و500 في الأشهر الأخيرة.
فيما قال الرئيس بايدن، إن الجمهوريين "لم يتركوا لي أي خيار" سوى استخدام الأوامر التنفيذية لمعالجة المعابر الحدودية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، بعد أن عارض الجمهوريون مرة أخرى الجهود المبذولة لإحياء مشروع قانون الحدود الذي قدمه الحزبان.
وأضاف: "الجمهوريون في الكونجرس، وليس كلهم، ابتعدوا عنه. لماذا؟" أجاب بايدن: "لأن دونالد ترامب طلب منهم ذلك". "لقد أخبر الجمهوريين.. أنه لا يريد إصلاح المشكلة، أراد استخدامه لمهاجمتي. وهذا ما أراد أن يفعله. لقد كانت خطوة سياسية ساخرة وساخرة للغاية. وهذا ضرر كامل للشعب الأمريكي الذي يبحث عنا، ليس لتسليح الحدود، بل لإصلاحها".
لكن ترامب قال إن ما أنجزه بايدن كان "متأخرا" و"لا معنى له"، واصفا إياه بأنه "علاقات عامة".
وقال ترامب: "إذا كان جو بايدن يريد حقا التوقيع على أمر تنفيذي لوقف الغزو، فكل ما عليه فعله الآن هو أن يقول: بموجب هذا، أعيد على الفور كل سياسة حدودية لرجل نبيل يدعى دونالد جيه ترامب".